В Петербурге появится мемориальная доска ортопеду Турнеру

Церемония открытия намечена на ближайшую пятницу.

В пятницу, 24 мая, у дома №19/15 по улице Маяковского, 19/15 будет открыта памятная доска в честь основоположника отечественной ортопедии - врача Генриха Турнера. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Как отметили в администрации Центрального района, Генрих Турнер был хирургом-ортопедом, заслуженным деятелем науки РСФСР, который оставил яркий след в отечественной медицинской науке.

В доме на улице Маяковского знаменитый врач жил с 1889 по 1941 год.

Ранее Piter.Tv сообщал, что по улице Маяковского нельзя будет проехать пять дней из-за ремонта дороги.

Фото: altermedica.ru