Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей

Счастливчику предложат путешествовать по миру с другом.

Британская организация Wowcher открыла вакансию мечты для путешественников. Сотрудники компании предлагают турист работу за 25 тысяч стерлингов ежегодно. В пересчете на российские деньги это составит 2 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании. В обязанности кандидата войдут путешествия по миру и ведение социальных сетей

Мы хотим продемонстрировать, насколько идеальными могут быть предложения Wowcher Travel прокомментировали в пресс-службе фирмы

Известно, что выбранный человек будет 12 месяцев путешествовать в 40 направлениях. Ему предстоит делать фотографии, писать посты в блоге и делиться этим с подписчиками компании. Туристу разрешат взять с собой в поездки одного друга на выбор. В требованиях к кандидату указано, что это должен быть взрослый человек от 18 лет, у которого есть паспорт и желание увидеть мир. К заявке необходимо прикрепить 30-секундное видео с рассказом, почему именно вы достойны этой должности. Ролик следует опубликовать в Instagram или Twitter и отметить на нем троих друзей. Решение будет принято руководством компании в конце года.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Chris Rogers