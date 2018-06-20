Фестиваль ЗСД примет больше участников в 2019 году

Организаторы увеличили квоту для велосипедистов.

В Петербурге открылась регистрация на велозабег и забег по трассе ЗСД. Участники смогут пробежать или проехаться на роликовых коньках и велосипеде первого июня по Центральному участку дороги. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Отметим, что в 2018 году событие собрало более шести тысяч участников. В этом году квоты на забег увеличены. Пробежаться смогут около трех тысяч петербуржцев, а прокатиться - около шести тысяч человек.Дистанция установлена на значении в 10,5 километров. По желанию можно будет попробовать силы в классическом полумарафоне - 21,1 километрах.

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Фото: Piter.tv