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Фестиваль ЗСД примет больше участников в 2019 году
Сегодня, 13:55
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lesjasap

Фестиваль ЗСД примет больше участников в 2019 году

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Организаторы увеличили квоту для велосипедистов.

В Петербурге открылась регистрация на велозабег и забег по трассе ЗСД. Участники смогут пробежать или проехаться на роликовых коньках и велосипеде первого июня по Центральному участку дороги. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Отметим, что в 2018 году событие собрало более шести тысяч участников. В этом году квоты на забег увеличены. Пробежаться смогут около трех тысяч петербуржцев, а прокатиться  - около шести тысяч человек.Дистанция установлена на значении в 10,5 километров. По желанию можно будет попробовать силы в классическом полумарафоне - 21,1 километрах.

Ранее Piter.tv писал о том, что за директором БТК месяц наблюдала скрытая видеокамера.

Фото: Piter.tv

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Теги: велозабег, забег, фестиваль зсд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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