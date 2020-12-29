"Аэрофлот" запустил продажу субсидируемых авиабилетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Тарифы будут действовать до 31 декабря 2021 года для полетов в экономклассе.

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу субсидируемых авиабилетов в города Дальнего Востока, а также в Крым и Калининград. Тарифы будут действовать до 31 декабря 2021 года для полетов в экономклассе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Льготный авиабилет смогут купить россияне до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Кроме того, субсидия распространяется на инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов и многодетные семьи.

Например, полет из Петербурга в Калининград обойдется пассажиру в 3500 рублей. Другие вылеты завязаны на Москву, Хабаровск, Владивосток и Симферополь. Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести через круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота", а также в офисах продаж компании и в уполномоченных агентствах.

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