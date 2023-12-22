В Московском районе жители более 50 домов остались без отопления

В "Теплосетях" объяснили, что ремонт проводится рядом с домом № 45 на улице Орджоникидзе.

Необходимость ремонта теплосетей привела к отключению отопления в Московском районе Петербурга. Эту информацию подтвердили в пресс-службе АО "Теплосети Санкт-Петербурга".

По словам жителей района, отопление было отключено в доме № 48 на улице Гагарина и в округе. Отсутствует и горячая вода. В "Теплосетях" объяснили, что ремонт проводится рядом с домом № 45 на улице Орджоникидзе. В рамках планового осмотра специалисты обнаружили участок теплопровода, нуждающийся в замене для предотвращения серьёзного технического сбоя.

Восстановление работы системы теплоснабжения запланировано на 01:00 27 февраля. До этого времени отопление в близлежащих зданиях будет ограничено. Всего в зоне отключения оказались 54 жилых дома.

Ранее сотрудники "Теплосети" завершили ремонт трубы на Тележной.

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