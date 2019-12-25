Беглов подчеркнул, что в период самоизоляции горожанам важно чувствовать, что снабжающие системы работают без перебоев.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что отключение горячей воды в Петербурге перенесут из-за коронавируса. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Беглов отметил, что во время самоизоляции петербуржцам важно, чтобы снабжающие системы работают без перебоев.

Надежное теплоснабжение жителей Петербурга и объектов социальной инфраструктуры – одна из приоритетных задач в этих непростых условиях заявил Беглов.

В ГУП "ТЭК СПб"заявили, что в настоящее время в режиме постоянной готовности находятся 32 аварийно-восстановительные бригады.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор признал нехватку СИЗ и ИВЛ в Петербурге.

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