Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что отключение горячей воды в Петербурге перенесут из-за коронавируса. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.
Беглов отметил, что во время самоизоляции петербуржцам важно, чтобы снабжающие системы работают без перебоев.
Надежное теплоснабжение жителей Петербурга и объектов социальной инфраструктуры – одна из приоритетных задач в этих непростых условиях
заявил Беглов.
В ГУП "ТЭК СПб"заявили, что в настоящее время в режиме постоянной готовности находятся 32 аварийно-восстановительные бригады.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор признал нехватку СИЗ и ИВЛ в Петербурге.
Фото:pixabay
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