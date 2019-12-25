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Губернатор признал нехватку СИЗ и ИВЛ в Петербурге
Сегодня, 14:59
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nastya960

Губернатор признал нехватку СИЗ и ИВЛ в Петербурге

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Город подошел к "красной" черте.

Во вторник, 21 апреля, на заседании правительства глава Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о важности самоизоляции.

Также губернатор рассказал, что город подошел к "красной" черте, когда оборудования для лечения больных COVID-19 может не хватить.

Обстановка серьезная, пока держимся.

Александр Беглов 

Помимо этого, Беглов уточнил, что первый пик в городе уже пройден, но ожидается вторая волна.

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге.

Фото: ВК/ Александр Беглов 

Теги: беглов, ивл, сиз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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