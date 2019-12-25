Губернатор признал нехватку СИЗ и ИВЛ в Петербурге

Во вторник, 21 апреля, на заседании правительства глава Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о важности самоизоляции.
Также губернатор рассказал, что город подошел к "красной" черте, когда оборудования для лечения больных COVID-19 может не хватить.
Обстановка серьезная, пока держимся.
Александр Беглов
Помимо этого, Беглов уточнил, что первый пик в городе уже пройден, но ожидается вторая волна.
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге.
Фото: ВК/ Александр Беглов
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