Губернатор признал нехватку СИЗ и ИВЛ в Петербурге

Город подошел к "красной" черте.

Во вторник, 21 апреля, на заседании правительства глава Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о важности самоизоляции.

Также губернатор рассказал, что город подошел к "красной" черте, когда оборудования для лечения больных COVID-19 может не хватить.

Обстановка серьезная, пока держимся. Александр Беглов

Помимо этого, Беглов уточнил, что первый пик в городе уже пройден, но ожидается вторая волна.

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге.

Фото: ВК/ Александр Беглов