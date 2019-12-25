Более строгие ограничения могут быть введены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге. Соответствующее заявление градоначальник сделал на заседании городского правительства.

Градоначальник отметил, что соответствующие меры могут быть приняты в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Если не будем сохранять режим самоизоляции, у нас возникнут сложности. Тогда придется вводить другие меры заявил Беглов.

По словам Беглова, в Петербурге наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы при осложнениях коронавирусной инфекции. Также градоначальник отметил, что врачам Северной столицы необходимы средства защиты.

Ранее мы сообщали о том, что больница Святого Георгия получила более 5 тысяч костюмов биозащиты.

Фото:Piter.TV