Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге. Соответствующее заявление градоначальник сделал на заседании городского правительства.
Градоначальник отметил, что соответствующие меры могут быть приняты в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Если не будем сохранять режим самоизоляции, у нас возникнут сложности. Тогда придется вводить другие меры
заявил Беглов.
По словам Беглова, в Петербурге наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы при осложнениях коронавирусной инфекции. Также градоначальник отметил, что врачам Северной столицы необходимы средства защиты.
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Фото:Piter.TV
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