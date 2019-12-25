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Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
Сегодня, 14:37
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Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

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Более строгие ограничения могут быть введены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге. Соответствующее заявление градоначальник сделал на заседании городского правительства.

Градоначальник отметил, что соответствующие меры могут быть приняты  в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

 Если не будем сохранять режим самоизоляции, у нас возникнут сложности. Тогда придется вводить другие меры

заявил Беглов.

По словам Беглова, в Петербурге наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы при осложнениях коронавирусной инфекции. Также градоначальник отметил, что врачам Северной столицы необходимы средства защиты. 

Ранее мы сообщали о том, что больница Святого Георгия получила более 5 тысяч костюмов биозащиты.

Фото:Piter.TV

Теги: беглов, коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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