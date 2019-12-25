В больнице Святого Георгия сейчас размещают зараженных коронавирусом.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что больница Святого Георгия получила более 5 тысяч костюмов биозащиты. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Соответствующий подарок докторам сделал Средне-Невский судостроительный завод.

К сожалению, мировая промышленность оказалась не готова к таким вызовам. Мы понимаем, насколько трудно обеспечивать поставку, поэтому задачу можно решить общими усилиями. К нам на помощь приходит бизнес сказано в сообщении

Напомним, что больница Святого Георгия принимает больных COVID-19. Известно, что каждые сутки в стационар поступает 150 пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека.

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