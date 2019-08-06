Опрос: 18% россиян готовы отказаться от должности из-за дресс-кода

Противники строгой регламентации костюма работают в сфере информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге.

Исследователи компании HeadHunter выяснили, как россияне относятся к дресс-коду на работе. Об этом сообщило РИА Новости.

Так 18% россиян рассказали, что отказались бы от должности из-за дресс-кода. Но все же большая часть (39%) согласилась бы работать в организации, где обязательно носить форму. Среди тех, кто точно не согласился бы носить одежду, соответствующую дресс-коду, 7% людей в возрасте от 24 до 34 лет. В этом же возрастном промежутке 16% людей согласились бы на дресс-код "скорее всего".

Противники строгой регламентации костюма работают в сфере информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге. Среди опрошенных дресс-код на месте работы есть у 11%, еще 12% носит форму, которую выдал работодатель.

Опрос: 89% россиян испытывают стресс на работе.

Видео: Piter.TV