Отказ "дунуть в трубочку" стоил мировому судье в Петербурге должности

Коллегия приняла решение прекратить полномочия мирового судьи Фрунзенского района.

Квалификационная коллегия судей Петербурга рассмотрела дело мирового судьи Фрунзенского района, которого 4 августа сотрудники ГИБДД остановили в Курортном районе. О решении коллегии сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Коллегия приняла решение прекратить полномочия мирового судьи Фрунзенского района.

Напомним, 4 августа водитель автомобиля Toyota воспользовался маяком на крыше машины и создавал аварийные ситуации на дороге. Спустя некоторое время, он врезался в дерево. Очевидцы отметили, что у водителя были признаки сильного опьянения. В отношении мужчины был составлен административный протокол за отказ от освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ).

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор