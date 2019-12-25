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Отказ "дунуть в трубочку" стоил мировому судье в Петербурге должности
Сегодня, 11:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Отказ "дунуть в трубочку" стоил мировому судье в Петербурге должности

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Коллегия приняла решение прекратить полномочия мирового судьи Фрунзенского района.

Квалификационная коллегия судей Петербурга рассмотрела дело мирового судьи Фрунзенского района, которого 4 августа сотрудники ГИБДД остановили в Курортном районе. О решении коллегии сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Коллегия приняла решение прекратить полномочия мирового судьи Фрунзенского района.

Напомним, 4 августа водитель автомобиля Toyota воспользовался маяком на крыше машины и создавал аварийные ситуации на дороге. Спустя некоторое время, он врезался в дерево. Очевидцы отметили, что у водителя были признаки сильного опьянения. В отношении мужчины был составлен административный протокол за отказ от освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ).

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: мировой судья, пьяное вождение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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