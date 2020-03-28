Отели в Сочи начали выселять туристов

Об этом журналистам рассказал сотрудник администрации города Сочи.

В связи с остановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорты Сочи из отелей и гостиниц города стали выселять туристов из разных частей России. Как отметил замдиректора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат, губернатором Краснодарского края подписано соответствующее распоряжение.

Доморат отметил, что в рамках мер о приостановке работы мест размещения из-за коронавируса компания "Библио-Глобус" аннулировала брони на размещение в управляемых ей отелях региона с 28 марта. Также запрет коснулся отеля "Сигма Сириус".

Ранее мы сообщали о том, что мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт. Он призвал не посещать город в дни школьных каникул и во время нерабочей недели.