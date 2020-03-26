Он попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт. Он призвал не посещать город в дни школьных каникул и во время нерабочей недели. Пост об этом глава Сочи Алексей Копайгородский опубликовал у себя в Instagram.

Он попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

На улице весна и сидеть дома не хочется. Но минимизировать контакты - жизненно важная мера, - сказал глава города.

Копайгородский попросил отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю.

С 26 марта там не работают кинотеатры, детские и досуговые центры, кафе в торговых центрах, отменены экскурсии. Не функционируют учреждения физкультуры и спорта и объекты для развлечений.

Ранее на Кубани выявили четырех новых заболевших коронавирусом.

Видео: Instagram / aleksei_kopaigorodskii