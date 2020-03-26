Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт. Он призвал не посещать город в дни школьных каникул и во время нерабочей недели. Пост об этом глава Сочи Алексей Копайгородский опубликовал у себя в Instagram.
Он попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
На улице весна и сидеть дома не хочется. Но минимизировать контакты - жизненно важная мера, - сказал глава города.
Копайгородский попросил отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю.
С 26 марта там не работают кинотеатры, детские и досуговые центры, кафе в торговых центрах, отменены экскурсии. Не функционируют учреждения физкультуры и спорта и объекты для развлечений.
Ранее на Кубани выявили четырех новых заболевших коронавирусом.
Видео: Instagram / aleksei_kopaigorodskii
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