На Кубани выявили четырех новых заболевших коронавирусом

Подробностями поделилось издание "КП-Кубань".

В России обновились данные по заболевшим коронавирусом за 25 марта. Всего количество заразившихся инфекцией выросло за на 163 – теперь это число составляет 658 человек. Всего случаи заражения заболеванием зафиксированы более чем в 50 регионах России. Поступили данные по Краснодарскому краю – там заразились четыре человека.

Как сообщило издание "КП-Кубань" со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, каждый из четырех пассажиров прибыл на родину из-за границы – Испания, Голландия, Франция, ОАЭ. Два человека проходят лечение в Сочи, еще двое – в Краснодаре.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом на Кубани достигло восьми человек.

Ранее мы сообщали о том, что в столице зафиксировано две смерти пациентов, чьи тесты на коронавирус оказались положительными.