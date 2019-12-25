Отели Москвы и Петербурга теряют более 1 млрд рублей ежедневно

Средняя загрузка отелей Петербурга в сезон белых ночей составляет около 90%.

Недополученная прибыль отелей Москвы и Санкт-Петербурга на фоне падения спроса из-за коронавирусных ограничений оценивается в сумму более 1 млрд рублей ежедневно. Об этом сообщили специалисты консалтинговой компании Rusland SP.

В прошлом году загрузка столичных отелей в туристический сезон составляла 88%, сейчас загрузка снизилась до 15%. Отели Москвы в данный период времени зарабатывают только 27,9 млн рублей, недополученная прибыль составляет 848,5 млн рублей.

Средняя загрузка отелей Петербурга в сезон белых ночей составляет около 90% при ADR в 8 тысяч рублей. Плановая выручка отелей составила бы около 167,7 млн рублей в день. Сейчас загрузка упала до аналогичного со столицей показателя — 15%, а действующий номерной фонд — с 23,3 тыс. до 7 тыс. номеров. ADR снизился до 1,5 тыс. рублей. В данные период времени отели Петербурга генерируют только 1,5 млн рублей в сутки, ежедневные убытки составляют около 166 млн рублей.

На юге России могут открыть отели только для туристов из своего региона.

Фото: Piter.tv