В особняке Шувалова планируют открыть отель

Объект культурного наследия приспособят для размещения 65-ти номеров, конференц–зала, лобби–бара и спа–комплекса.

Особняк Шувалова на Моховой улице в Петербурге будет приспособлен для размещения четырёхзвёздочного отеля "Academia особняк Shuvaloff". Как отмечает "Деловой Петербург", договор на приобретение объекта был заключён в феврале 2022 года с компанией Academia.

Исполнителю необходимо провести восстановление фасада и архитектурных элементов особняка, а также реставрировать лепнину и люстры. По завершении работ здание включит в себя 65 номеров, конференц–зал, лобби–бар и спа–комплекс.



Особняк Шувалова был построен в середине XIX века: он относится к выявленным объектам культурного наследия, а площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. До подписания договора купли-продажи, здание принадлежало

банку "Санкт–Петербург".

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Фото: Citywalls.ru