В особняке Шувалова планируют открыть отель

Особняк Шувалова на Моховой улице в Петербурге будет приспособлен для размещения четырёхзвёздочного отеля "Academia особняк Shuvaloff". Как отмечает "Деловой Петербург", договор на приобретение объекта был заключён в феврале 2022 года с компанией Academia.
Исполнителю необходимо провести восстановление фасада и архитектурных элементов особняка, а также реставрировать лепнину и люстры. По завершении работ здание включит в себя 65 номеров, конференц–зал, лобби–бар и спа–комплекс.
Особняк Шувалова был построен в середине XIX века: он относится к выявленным объектам культурного наследия, а площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. До подписания договора купли-продажи, здание принадлежало
банку "Санкт–Петербург".
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Фото: Citywalls.ru
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