"Балтийский морской центр" готовы продать за 1,25 млрд рублей

Объект практически полностью используется арендаторами, которые осуществляют портовую деятельность.

В Петербурге выставлен на продажу Бизнес-центр "Балтийский морской центр". Объект на Межевом канале предлагается приобрести за 1,25 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Здание имеет площадь 13,2 тыс.кв.м. Оно было построено в 1979 году и предназначалось для нужд Балтийского морского пароходства и Морского торгового порта. На данный момент помещения центра почти полностью заполнены арендаторами. Большая часть из них так или иначе связана с портовой деятельностью.

По оценкам аналитиков, назначенная цена не будет привлекательной для приобретателей бизнес-объектов класса С, особенно с учётом того, что он находится не в центральном районе.

Ранее мы сообщили о том, что вместо трёх электростанций в Петербурге организуют общественное пространство.

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