Вместо трёх электростанций в Петербурге организуют общественное пространство

Площадки находятся под управлением "ТГК–1", которая принадлежит ПАО "Газпром".

Земельные участки, на которых находятся 3 петербургские электростанции, переоборудуют под общественное пространство. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Проект воплотят на площадках трёх первых электростанций РФ, построенных на рубеже XIX–XX веков. Они находятся на Обводном канале, набережной Фонтанки и Новгородской улице. В 1990 году эти составляющие Центральной электростанции, объединили в одну. " В настоящее время они находятся под управлением "ТГК–1", которая принадлежит "Газпрому".

Представители "Газпрома" отметили, что всё оборудование Центральной ТЭЦ, полностью выработало свой ресурс, поэтому его выводят из эксплуатации. В составе общественных пространств организуют общественно-деловые зоны, а также образовательные, культурные и спортивные площадки, центры для детей, рекреационные зоны.

Ранее мы сообщили о том, что водонапорную башню в Осиновой Роще намерены выставить на торги.

Фото: tgc1.ru