Отечественные бренды возвращают трафик в ТЦ Петербурга

На смену ушедшим компаниям пришли Henderson, Modi и Ralf Ringer, превзойдя их результаты. ТЦ "Галерея" также отмечает успешный рост некоторых брендов, заменивших Zara.

Управляющие крупных ТЦ Петербурга отмечают, что отечественные марки продолжают расти, превысив показатели предкризисного 2019 года. Об этом пишет РБК.

В ТРК "Лето" сообщили о значительном увеличении интереса к российским магазинам одежды за счёт притока клиентов из-за ухода зарубежных масс-маркет брендов. На смену ушедшим компаниям пришли Henderson, Modi и Ralf Ringer, превзойдя их результаты. ТЦ "Галерея" также отмечает успешный рост некоторых брендов, заменивших Zara.

Эксперты полагают, что для оценки долгосрочных результатов работы российских брендов требуется время. Успех многих из них впечатляет, однако важно создавать собственный успешный продукт и учитывать потребности целевой аудитории. Также важно учитывать изменения в предпочтениях потребителей и рост онлайн-покупок.

Ранее мы сообщили о том, что татарский инвестор приобретёт аутлеты Hines в Подмосковье и Петербурге.

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик