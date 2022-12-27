Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину

Мужчина рассказал СМИ о том, что ему сообщил начальник угрозыска.

Отец убитой в городе Макеевка Донецкой народной республики сообщил о том, что преступники угнали машину, но при этом оставили в помещении золото. Соответствующей информацией местный житель поделился с журналистами "РИА Новостей". Мужчина объяснил, что уже общался с правоохранительными органами, а также с начальником уголовного розыска. По словам отца жертвы, тот объяснил ему, что злоумышленник был "не в адеквате".

Никто не хотел ограбить. Они ничего не взяли у нас. Не сняли золота с дочки. У нее цепочка была. Ничего. Просто расстреляли и угнали машину. отец убитой

Напомним, что накануне вечером в дежурную часть Червоногвардейского райотдела полиции Макеевки поступило сообщение о том, что на территории одного из местных домовладений найдены тела восьми человек. В список жертв попали четверо несовершеннолетних. По горячим следам полиция смогла найти предполагаемых преступников. Задержаны три человека - жители Калининского микрорайона. Ранее все они были судимы. Подозреваемые признались, что решились на совершение преступления в связи с корыстными мотивами.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости