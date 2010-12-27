Отец погибшей в Турции Алисы опроверг информацию о вине родителей

Мужчина заявил, что СМИ слишком вольно интерпретировали его слова.

Отец опроверг информацию о том, что родители 12-летней Алисы виновны за гибель дочери. Он заявил, что на данный момент следственные органы в Турции имеют вопросы к руководству отеля Sunhill в Бодруме, но к петербуржцев никто не считает виновным в трагедии. Таким образом мужчина опроверг сведения, появившиеся в СМИ немногим ранее.

Отец погибшей заявил, что его речь была искажена, так как журналисты позволили себе "очень вольную интерпретацию". Спикер отказался комментировать саму трагедию и расследование инцидента.

Напомним, что юная россиянка погибла 18 августа. В момент смерти она находилась на территории бассейна в турецком отеле.Рука ребенка застряла в трубе системы фильтрации. Девочка пробыла около 10 минут под водой. Затем 10 дней школьница провела в коме, но после организм не выдержал.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции задержали руководство отеля, в котором захлебнулась 12-летняя петербурженка.

Фото: ВКонтакте / Андрис Лейкуцис