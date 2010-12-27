Тело погибшей в Турции девочки доставлено в Петербург

Расходы на транспортировку взяла страховая компания.

Тело несовершеннолетней россиянки Алисы, погибшей в результате несчастного случая в отеле турецкого города Бодрум, отправили 1 сентября в Петербург. Об этом в Facebook сообщило Генеральное консульство России в Анталье.

Уточняется, что транспортировка выполнялась регулярным рейсом Анталья – Петербург. Родители девочки летели этим же самолетом. Генеральное консульство России в Анталье в координации с представителями ритуальной помогало семье и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур.

Оплату всех расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания.

Отец девочки на своей странице "ВКонтакте" поделился фотографией билетов на рейс Анталья – Петербург, вылетающий 31 августа в 23 часа. Судя по электронному табло прилета аэропорта "Пулково", семья прибыла в Северную столицу 1 сентября в 03:15.

"Посольство России в Анкаре и Генконсульство в Анталье в контакте с местными властями и адвокатами продолжат внимательно следить за ходом расследования турецкими компетентными органами трагического инцидента, повлекшего за собой гибель девочки", – уверили в генконсульстве.

Напомним, девочка из Петербурга пострадала в результате купания в бассейне. Руку Алисы засосало в трубу насоса. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Денизли. Девочка ни разу не приходила в сознание и пережила пять принудительных запусков сердца. Позже петербурженка скончалась. Руководство отеля, где произошел несчастный случай, задержано.

Фото: Pixabay