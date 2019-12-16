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Отец под наркотиками бросил 5-летнего сына на парковке у ТЦ в Петербурге
Сегодня, 8:12
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IRINA_CHALKINA

Отец под наркотиками бросил 5-летнего сына на парковке у ТЦ в Петербурге

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Пятилетнего мальчика нашли посетители и передали сотрудникам торгового центра.

В Петербурге мужчина под наркотиками потерял сознание, оставив без присмотра маленького ребенка на парковке торгового центра. Об этом сообщает  телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря в торговом центре "Мега Дыбенко". Мальчика нашли посетители, которые передали его сотрудникам ТЦ. Позже на место прибыли полицейские и медики. 

В отношении отца-наркомана составили протокол об административном нарушении. 

Ранее мы сообщали о том, что мальчик развел костер в квартире на Будапештской и чуть не погиб.

Фото: pixabay

Теги: наркоман, нашли ребенка, отец бросил сына
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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