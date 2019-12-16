Отец под наркотиками бросил 5-летнего сына на парковке у ТЦ в Петербурге

Пятилетнего мальчика нашли посетители и передали сотрудникам торгового центра.

В Петербурге мужчина под наркотиками потерял сознание, оставив без присмотра маленького ребенка на парковке торгового центра. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря в торговом центре "Мега Дыбенко". Мальчика нашли посетители, которые передали его сотрудникам ТЦ. Позже на место прибыли полицейские и медики.

В отношении отца-наркомана составили протокол об административном нарушении.

Ранее мы сообщали о том, что мальчик развел костер в квартире на Будапештской и чуть не погиб.

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