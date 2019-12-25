Пьяный отец пнул новорожденную дочь по голове в квартире на Васильевском острове

Девочку госпитализировали с переломом лобной кости и глазницы.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования новорожденной девочки в одной из квартир на Васильевском острове. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 25 июля около 04:45. Стражи порядка установили, что травму девочке, которая родилась 8 июля этого года, нанес ее отец. Во время распития спиртных напитков мужчина поссорился с женой и хотел ударить ее ногой. Однако удар в область головы получила новорожденная дочка.

Малышку с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости, переломом глазницы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую больницу №1. Отца задержали и поместили в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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