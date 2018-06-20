Отец Нурмагомедова: Мы открываем залы по всему миру

Специалисты из команды чемпиона UFC работают в пяти странах.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, рассказал о планах открыть несколько спортивных залов в разных точках мира. Об этом он сообщил на пресс-конференции 18 апреля.

Недавно мне отправили макет зала в Саудовской Аравии размером 66х18. Сейчас также идут переговоры в Малайзии и Эмиратах. Наши специалисты работают в пяти странах, и там нас просят открыть залы. Мы развиваем это, но сделать все сразу невозможно.

- Абдулманап Нурмагомедов

Специалист также отметил, что отдельное внимание уделяется отечественным спортсменам. В Махачкале команда Нурмагомедова переоборудует зал специально под спортивную школу. Помимо этого ведутся переговоры об открытии точек в трех городах России.

Напомним, что команда Хабиба Нурмагомедова прибыла в Санкт-Петербург на первый турнир по UFC в Северной столице, который пройдет 20 апреля в СК "ЮБИЛЕЙНЫЙ".

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Видео: Piter.TV