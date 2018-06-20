Отец Нурмагомедова о реванше с Макгрегором: Пусть приезжает в Дагестан

Отец и тренер чемпиона UFC назвал условия возможного реванши между россиянином и ирландцем.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, предложил провести реванш между его сыном и Конором Макгрегором в Дагестане. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед встречей с фанатами на "М-1 Арена".

На вопросов журналистов о возможном реванше с участием ирландского бойца Нурмагомедов ответил:

В России и Дагестане, да. Но перелетит ли он через октагон, вот что важно (улыбается). Нам бы хотелось чтобы он приехал на бой куда-нибудь в Москву, или в Питер, или Урал. Это интересно.

Напомним, что бой за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в Лас-Вегасе 7 октября 2018 года. Поединок закончился победой российского бойца удушающим приемом в четвертом раунде.

После завершения боя в октагоне началась массовая драка, после которой Макгрегора дисквалифицировали на 6 месяцев и оштрафовали на 50 000 долларов. Нурмагомедов получил дисквалификацию на 9 месяцев и штраф в размере 500 000 долларов.

После драки бойцы неоднократно вступали в словесную перепалку в социальных сетях, оскорбляя друг друга и близких людей. В частности россиянин назвал ирландца "ревнивой женой", на что МакГрегор обозвал жену российского бойца "полотенцем".

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Видео: Piter.TV