Отец Меган Маркл хотел нажиться на свадьбе дочери

Ходят слухи, что Томас Маркл договорился с фотографом и сделал серию снимков, на одном из которых он сидит в кафе и читает новости о помолвке дочери с принцем Гарри.

Отец американской актрисы и фотомодели Томас Маркл не будет присутствовать на свадьбе дочери и принца Гарри из-за скандала полугодовой давности. Об этом сообщает портал TMZ.

Не так давно покупающего алкоголь Томаса Маркла застали папарацци. Позднее он был замешан в более серьезном скандале. Ходят слухи, что отец невесты хотел нажиться на свадьбе. Он договорился с известным фотографом Джеффом Рейнером о нескольких подложных снимках. На одном из них Томас сидит в интернет-кафе и читает новости о помолвке Меган и Гарри. На втором — портной якобы снимает мерки для свадебного костюма. Еще на одном кадре Маркл делает упражнения с гантелями. Журналисты сумели раскрыть корыстный умысел отца невесты и обвинили его в желании нажиться на свадьбе.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Фото: Instagram / meghan_markle