Отдых в Турции подорожает в 2020 году

В турецком парламенте одобрили новый двухпроцентный налог на проживание в отелях.

Российских туристов предупредили о подорожании отдыха в Турции. В турецком парламенте одобрили новый двухпроцентный налог на проживание в отелях. Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Отмечается, что цены на купленные в России турпакеты не изменятся. Однако туристам придется заплатить налог уже в самом отеле при выезде из него. Ответственность за сбор возлагается на отельеров.

Например, если проживание в отеле стоит 500 долларов, то туристу придется доплатить в виде налога всего 10 долларов.

Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган подпишет законопроект уже на следующей неделе. Турецкий лидер может снизить размер налога с 2 до 1 % или прописать его изменения в зависимости от региона и времени года.

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