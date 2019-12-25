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Отделения онкоцентра им. Петрова возобновляют работу после карантина
Сегодня, 10:20
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Отделения онкоцентра им. Петрова возобновляют работу после карантина

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На входе в корпуса всем пациентам измеряют температуру.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что отделения онкоцентра им. Петрова возобновляют работу после карантина. Об этом сообщают в пресс-службе центра.

Известно, что работу в штатном режиме возобновили свою работу хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи и хирургическое отделение онкоурологии.

На входе у пациентов измеряют температуру. Кроме того, врачи работают в специальных масках и щитках.

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Фото:Pixabay

Теги: коронавирус в спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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