На входе в корпуса всем пациентам измеряют температуру.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что отделения онкоцентра им. Петрова возобновляют работу после карантина. Об этом сообщают в пресс-службе центра.

Известно, что работу в штатном режиме возобновили свою работу хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи и хирургическое отделение онкоурологии.

На входе у пациентов измеряют температуру. Кроме того, врачи работают в специальных масках и щитках.

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Фото:Pixabay