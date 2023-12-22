Отделения МРЭО в Петербурге и Ленобласти не будут работать 26 мая

Это связано с проведением технических работ.

График работы МРЭО в Петербурге и Ленобласти изменится 26 мая. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции 21 мая.

Отмечается, что с 09:00 до 22:00 в воскресенье будут проводить технические работы, связанные с отключением Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России. В связи с этим государственные услуги по линии Госавтоинспекции в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Петербурга и Ленобласти предоставить не смогут.

Просим Вас воздержаться от посещения МРЭО в указанное время, а также учесть данную информацию при планировании своего визита в подразделения Госавтоинспекции, в том числе при осуществлении предварительной записи. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Петербурге до 15 ноября запретили передвигаться на гидроциклах.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО