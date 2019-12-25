В четверг, 7 мая, стало известно о том, что отделение для онкобольных с коронавирусом на базе онкодиспансера появится в Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Отмечается, что соответствующее отделение откроют на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов. Там будут проходить лечение горожане с онкологией, которые заболели COVID-19.
Извечтно, что в медучреждении есть 813 коек в 12 отделениях, в том числе 186 коек развёрнуто в дневном стационаре.
Ранее мы сообщали о том, что режим ограничений в Петербурге может продлиться до конца мая.
Фото:pixabay
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