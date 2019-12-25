Больным с онкологическими диагнозами продолжат оказывать помощь на базе учреждения.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что отделение для онкобольных с коронавирусом на базе онкодиспансера появится в Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Отмечается, что соответствующее отделение откроют на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов. Там будут проходить лечение горожане с онкологией, которые заболели COVID-19.

Извечтно, что в медучреждении есть 813 коек в 12 отделениях, в том числе 186 коек развёрнуто в дневном стационаре.

Ранее мы сообщали о том, что режим ограничений в Петербурге может продлиться до конца мая.

Фото:pixabay