В Петербурге режим ограничений может продлиться до 1 июня

Выходить из режима ограничений начнут только с начала лета и только при нормальной эпидемиологической обстановке.

Власти Петербурга находятся на грани завершения разработки плана по выходу из режима коронавирусных ограничений. Воплощение плана может стартовать 1 июня. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на источник.

В Петербурге не предполагается резкая отмена ограничительных мер, а с 12 мая их, скорее всего, продлят. Возможно, с 12 мая можно будет посещать МФЦ по предварительной записи и автосалоны, которые откроют, как канал сбыта для автозаводов. Также не исключено введение обязательного масочного режима в городе.

Если к концу месяца ситуация в городе будет в норме, не будет резких скачков заболеваемости, то из режима ограничений начнут выходить 1 июня. Сначала в ограниченном количестве откроют торговые точки, бани, салоны красоты.

В Петербурге депутаты просят не искать "вину" врачей в заражении коронавирусом.

Фото: Piter.TV