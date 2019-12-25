В Петербурге депутаты просят не искать "вину" врачей в заражении коронавирусом

На данный момент медикам нужно доказывать, что они не виновны в своем заражении, а комиссии – определить вину медиков в процентах.

Депутаты ЗакСа Петербурга потребовали прекратить поиски "вины" медицинских работников, которые заразились коронавирусом и даже погибли от коронавирусной инфекции, в собственном заражении.

В акте, который утвердила городская власть, имеется графа "вины в процентах". Акт заполняет специальная комиссия во время проведения расследования в случае заражения медика. Представители "Справедливой России" в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, а также беспартийный депутат Михаил Амосов направили главе города письмо, где просят назначать выплаты всем медикам, которые заразились во время оказания помощи пациентам с COVID-19.

На данный момент медикам нужно доказывать, что они не виновны в своем заражении, а комиссии – определить вину медиков в процентах. За заражение медработникам полагается 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей в случае наступления инвалидности и 1 миллион рублей в случае смерти врача.

Депутаты отмечают, что в сложившихся экстремальных условиях такая правовая конструкция представляется "излишне забюрократизированной, жёсткой и несправедливой по отношению к медицинским работникам". По мнению депутатов, комиссия должна либо признать вину медика, либо признать ошибки со стороны руководства медорганизации.

Петербургский омбудсмен также призвал изменить порядок признания врачей пострадавшими на работе.

Фото: Piter.TV