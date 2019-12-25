Отдел водных ресурсов Ленобласти планирует укрепить берега реки Оккервиль

Эрозия почвы на берегах реки Оккервиль остается проблемой и для Ленобласти, и для Петербурга.

На берегах реки Оккервиль, протекающей по территории сразу двух субъектов Федерации, Петербурга и Ленобласти, продолжает наблюдаться размывание почв, проседание грунта и заболачивание. Эрозия почвы грозит не только эстетическому облику примыкающих к берегам жилых кварталов, но и безопасности расположенных вблизи берегов домов: над некоторыми строениями нависает вполне реальная перспектива сползания и обрушения. Вопрос укрепления берегов поднимается местными жителями на протяжении нескольких лет, но из-за совместного ведения федерального центра и региона многие работы не могли сдвинуться с мертвой точки.

О новых планах по укреплению берегов реки Оккервиль Piter.TV стало известно от источника в отделе водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: в данный момент обсуждается проект по укреплению грунта реки в зоне муниципального парка Кудрово: к обсуждению планов подключились специалисты "Центррегионводхоза", и первый осмотр рекреационной зоны, где пройдут работы, уже состоялся.

Ожидается, что границами работ станут проспект Строителей и Центральная улица - в случае успешного завершения проекта почва будет защищена от обрушения и проседания, а искажение прибрежной линии прекратится.

Ранее сообщалось, что на берегах реки Оккервиль появится новое общественное пространство.

Фото: ВКонтакте/Жители округа "Оккервиль"