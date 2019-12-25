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Коммунальщики отчистили крыши 177 петербургских домов от снега
Сегодня, 8:05
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Коммунальщики отчистили крыши 177 петербургских домов от снега

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Работы в разных районах ведут 1,2 тыс. кровельщиков.

Коммунальщики Северной столицы убрали снег со 177 крыш за неделю. Частично удалось отчистить около 3,5 тыс. кровель. Такие данные передала пресс-служба Жилищного комитета.

Отмечается, что в работах принимают участие 1,2 тыс. кровельщиков. В уборке крыш  задействованы представители управляющих организаций и сторонние  специалисты. Службы районов предупреждены о необходимости обеспечить все меры безопасности   для пешеходов – установить специальные предупреждающее знаки и ограждения.

Также ведомство попросило самих петербуржцев и гостей города быть особо осторожными вблизи домов и оперативно убирать автомобили со стоянки по просьбе сотрудников ЖКХ. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали первый экземпляр обновлённой формы сотрудников ЖКХ.

Фото: Пресс-служба Смольного 

Теги: санкт-петербург, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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