Почти 400 автомобильных номеров очистили от снега на парковках Петербурга

Ещё у 231 авто и вовсе отсутствовали регистрационные знаки.

За первую неделю работы специалисты очистили 390 загрязнённых регистрационных знаков автомобилей на территории платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Кроме того, инспекторы обнаружили 231 авто без номеров. Все данные были переданы сотрудникам ГИБДД.

По данным ведомства, с водителями, нарушающими правила парковки, было проведено 226 разъяснительных бесед. Теперь им грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что загрязнение воздуха в Петербурге на 85% связано с выхлопами от автомобилей.

Фото: Telegram / Парковки и велодорожки СПб