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Почти 400 автомобильных номеров очистили от снега на парковках Петербурга
Сегодня, 15:41
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Почти 400 автомобильных номеров очистили от снега на парковках Петербурга

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Ещё у 231 авто и вовсе отсутствовали регистрационные знаки.

За первую неделю работы специалисты очистили 390 загрязнённых регистрационных знаков автомобилей на территории платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса. 

Кроме того, инспекторы обнаружили 231 авто без номеров. Все данные были переданы сотрудникам ГИБДД.

По данным ведомства, с водителями, нарушающими правила парковки, было проведено 226 разъяснительных бесед. Теперь им грозит штраф в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что загрязнение воздуха в Петербурге на 85% связано с выхлопами от автомобилей.

Фото: Telegram / Парковки и велодорожки СПб

Теги: парковки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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