Отчиму дали 18 лет колонии за изнасилование беременной падчерицы в Петербурге

Более того, Йулдашев изнасиловал девочку во время ее беременности, ей было 16 лет.

В пятницу, 17 декабря, Василеостровский суд Петербурга вынес приговор Умиду Йулдашеву, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Мужчину отправили в колонию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

По данным суда, в период с 2012 по 2020 годы мужчина совершал действия сексуального характера в отношении ребёнка. Самое ранее преступление произошло, когда падчерице было 8 лет.

Более того, Йулдашев изнасиловал девочку во время ее беременности, ей было 16 лет.

Суд приговорил Йулдашев к 18 годам исправительной колонии строго режима.

Ранее водителя, который сбил пешеходов на Невском, заключили под стражу. Обвиняемый предпочел никак не комментировать произошедшее.

Фото: Piter.tv

