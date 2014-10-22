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Отчиму дали 18 лет колонии за изнасилование беременной падчерицы в Петербурге
Сегодня, 20:25
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Отчиму дали 18 лет колонии за изнасилование беременной падчерицы в Петербурге

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Более того, Йулдашев изнасиловал девочку во время ее беременности, ей было 16 лет. 

В пятницу, 17 декабря, Василеостровский суд Петербурга вынес приговор Умиду Йулдашеву, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Мужчину отправили в колонию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

По данным суда, в период с 2012 по 2020 годы мужчина совершал действия сексуального характера в отношении ребёнка. Самое ранее преступление произошло, когда падчерице было 8 лет. 

Более того, Йулдашев изнасиловал девочку во время ее беременности, ей было 16 лет. 

Суд приговорил Йулдашев к 18 годам исправительной колонии строго режима. 

Ранее водителя, который сбил пешеходов на Невском, заключили под стражу. Обвиняемый предпочел никак не комментировать произошедшее.

Фото: Piter.tv
 

Теги: cel, дети, изнасилование, ребенок, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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