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Петербуржец подозревает отчима жены в приставаниях к детям
Сегодня, 9:25
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Петербуржец подозревает отчима жены в приставаниях к детям

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 17 декабря, в полицию обратился петербуржец 1982 года рождения, который подозревет члена семьи в совращении детей. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина утверждает, что с 2022 года 75-летний отчим его жены, проживающий в Кронштадте, совершал в своей квартире насильственные действия сексуального характера в отношении детей заявителя 2020, 2017 и 2013 годов рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина онанировал между школой и детским садом.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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