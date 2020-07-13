Петербуржец подозревает отчима жены в приставаниях к детям

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 17 декабря, в полицию обратился петербуржец 1982 года рождения, который подозревет члена семьи в совращении детей. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина утверждает, что с 2022 года 75-летний отчим его жены, проживающий в Кронштадте, совершал в своей квартире насильственные действия сексуального характера в отношении детей заявителя 2020, 2017 и 2013 годов рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина онанировал между школой и детским садом.

Фото: Piter.TV