Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая за долг в 32 тысячи рублей

Если он не вернет эту сумму, в его отношении могут завести уголовное дело.

Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Игорь Бузов задолжал налоговой службе Санкт-Петербурга. Он должен заплатить чуть более 32 тысяч рублей.

С 2015 года на мужчину завели уже девять административных дел. Все они связаны с неуплатой налогов. Если Игорь Бузов не вернет долг в 32 тысячи рублей, то на него могут завести уголовное дело за неисполнение решения суда.

Ранее Бузова закрыла доступ к Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу.

Фото: Instagram/ Ольга Бузова