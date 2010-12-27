Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая за долг в 32 тысячи рублей

Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Игорь Бузов задолжал налоговой службе Санкт-Петербурга. Он должен заплатить чуть более 32 тысяч рублей.
С 2015 года на мужчину завели уже девять административных дел. Все они связаны с неуплатой налогов. Если Игорь Бузов не вернет долг в 32 тысячи рублей, то на него могут завести уголовное дело за неисполнение решения суда.
Ранее Бузова закрыла доступ к Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу.
Фото: Instagram/ Ольга Бузова
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