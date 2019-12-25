От взрыва старого боеприпаса в Ленинградской области погиб 11-летний ребенок

В Кировском районе Ленобласти правоохранительные органы разбираются со смертельным ранением ребенка на месте раскопок "черного следопыта".
Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", вечером 20 августа в МЧС поступило сообщение о том, что в лесу дети жгли костер, в какой-то момент в огне взорвался снаряд и осколки травмировали ребенка. Одиннадцатилетний четвероклассник с ранением брюшной полости, перелом плеча, в крайне тяжелом состоянии был забран скорой помощью в больницу. По пути в 22:01 ребенок скончался.
Правоохранители выяснили, что в лесном массиве у СНТ "Дружба" в поселке Келколово в Кировском районе двое 11-летних мальчиков и их 13-летний приятель разожгли костер. Неожиданно раздался взрыв. Со слов одного из мальчиков, на самодельном деревянном столе они нашли оставленные кем-то ржавые патроны (2-3 штуки), но они их не трогали и в костер не бросали.
Следователями изъяты 13 осколков и два предмета, похожие на хвостовые части минометных мин.
Семья погибшего мальчика полная, на учете не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: unsplash (Marko Horvat)
