От взрыва старого боеприпаса в Ленинградской области погиб 11-летний ребенок

Мальчик скончался в скорой по пути в больницу.

В Кировском районе Ленобласти правоохранительные органы разбираются со смертельным ранением ребенка на месте раскопок "черного следопыта".

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", вечером 20 августа в МЧС поступило сообщение о том, что в лесу дети жгли костер, в какой-то момент в огне взорвался снаряд и осколки травмировали ребенка. Одиннадцатилетний четвероклассник с ранением брюшной полости, перелом плеча, в крайне тяжелом состоянии был забран скорой помощью в больницу. По пути в 22:01 ребенок скончался.

Правоохранители выяснили, что в лесном массиве у СНТ "Дружба" в поселке Келколово в Кировском районе двое 11-летних мальчиков и их 13-летний приятель разожгли костер. Неожиданно раздался взрыв. Со слов одного из мальчиков, на самодельном деревянном столе они нашли оставленные кем-то ржавые патроны (2-3 штуки), но они их не трогали и в костер не бросали.

Следователями изъяты 13 осколков и два предмета, похожие на хвостовые части минометных мин.

Семья погибшего мальчика полная, на учете не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее за похищение несовершеннолетнего и вымогательство двух петербуржцев отправили в колонию строгого режима.

Фото: unsplash (Marko Horvat)