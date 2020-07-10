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От удара иномарки "Газель" завалилась на бок на проспекте Ветеранов

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вечером во вторник, 27 апреля, на перекрестке 2-й Комсомольской улицы и проспекта Ветеранов произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель "Газели" выезжает на проспект Ветеранов, встречный автомобиль его пропускает, а вот уже попутная иномарка на большой скорости влетает в заднюю часть "Газели", из-за чего машина перевернулась на бок. 

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что петербуржца, сбившего инспектора ДПС, посадили.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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