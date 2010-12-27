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Колесов о метели: "Ничего страшного не должно быть"
Сегодня, 16:21
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Alena_Zinovieva

Колесов о метели: "Ничего страшного не должно быть"

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На этот раз зона с осадками пройдет чуть южнее, через Гатчину, и лишь мельком коснется мегаполиса.

К вечеру 5 ноября улицы Петербурга покроются снегом, однако его будет очень мало. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова главного синоптика города Александра Колесова.

По словам специалиста, на этот раз зона с осадками пройдет чуть южнее, через Гатчину, и лишь мельком коснется мегаполиса. Вечером пройдет снег, однако к ночи он уже закончится. "Так что ничего страшного не должно быть", - отметил Колесов.

При этом о зиме не стоит забывать. В ближайшие три дня в Петербурге похолодает. По ночам город на Неве будет во власти у минусовых температур, днем ожидается около нуля градусов. В сторону плюса столбики термометра поползут только к концу недели, 8 ноября.

Ранее сотрудники МЧС по Петербургу и Ленобласти предупредили горожан о надвигающейся метели. Они заявили, что мокрый снег может налипнуть на дороги и посоветовали избегать поездок на личном транспорте.

Фото: pixabay.com

Теги: александр колесов, погода в спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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