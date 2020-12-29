В Петербурге от коронавируса привили почти 20 тысяч человек

Сейчас в поликлиниках остается 14 407 доз вакцины.

В Северной столице от COVID-19 привили почти 20 тысяч горожан. Об этом свидетельствуют данные из информационной справки по противодействию эпидемии.

Известно, что прививку уже сделали 19 885 петербуржцев, из них 2 592 уже закончили цикл вакцинации. Первично прививку сделали 1 408 человек, а вторично — 797.

В настоящий момент, вв поликлиниках осталось 14 407 доз вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня.

Фото: Piter.TV