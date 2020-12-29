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В Петербурге от коронавируса привили почти 20 тысяч человек
Сегодня, 9:06
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге от коронавируса привили почти 20 тысяч человек

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Сейчас в поликлиниках остается 14 407 доз вакцины.

В Северной столице от COVID-19 привили почти 20 тысяч горожан. Об этом свидетельствуют данные из информационной справки по противодействию эпидемии.

Известно, что прививку уже сделали 19 885 петербуржцев, из них 2 592 уже закончили цикл вакцинации. Первично прививку сделали 1 408 человек, а вторично — 797.

В настоящий момент, вв поликлиниках осталось 14 407 доз вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом через два дня.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, прививки, прививки от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
anerdonins
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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