От коронавируса привили 3,7 тыс. мигрантов в Петербурге

Прививки мигрантам делают в Едином медицинском центре.

В пятницу, 23 сентября, стало известно, что с начала вакцинации от коронавируса в петербургском Едином медицинском центре привили более 3,7 тыс. мигрантов, сообщили "Невские новости".

Известно, что заявки на вакцинацию подают работодатели, однако открыта и свободная запись через специальный сall-центр ЕМЦ.

В пресс-службе центра рассказали, что в месяц вакцинацию проходят 65-70 человек. Также они напомнили, что вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" – такое решение принял Минздрав.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 октября.

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