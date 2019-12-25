Скорость ослабления антикоронавирусных ограничений зависит от дисциплинированности жителей.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что Александр Беглов рассказал, от чего будет зависеть полное снятие карантинных мер в Петербурге. Об этом он заявил во время объезда социальных объектов Центрального района.

По словам Беглова, в Северной столице ограничения снимают постепенно, чтобы предотвратить заболеваемость горожан COVID-19. Власти Петербурга отметили, что скорость ослабления антикоронавирусных ограничений зависит напрямую от дисциплинированности людей.

Власти города на Неве простят горожан соблюдать эпидемиологические меры во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что звукорежиссеру телеканала "Культура" в Петербурге срочно нужен донор.

Фото:Беглов/вк