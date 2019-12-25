Звукорежиссеру телеканала "Культура" в Петербурге срочно нужен донор

Уточняется, что донором может стать мужчина от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, с группой крови II (+).

Звукорежиссер телеканала "Культура" Илья Петров заразился коронавирусом и находится в реанимации. Родные Ильи Петрова ищут донора, переболевшего вирусной инфекцией.

Уточняется, что донором может стать мужчина от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, с группой крови II (+). У донора также не должно быть хронических заболеваний и операций, после лечения должно пройти не меньше 14 дней.



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В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 24 женщины и 30 мужчин.

Фото: Piter.TV