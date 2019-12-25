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Звукорежиссеру телеканала "Культура" в Петербурге срочно нужен донор
Сегодня, 14:13
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nastya960

Звукорежиссеру телеканала "Культура" в Петербурге срочно нужен донор

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Уточняется, что донором может стать мужчина от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, с группой крови II (+).

Звукорежиссер телеканала "Культура" Илья Петров заразился коронавирусом и находится в реанимации. Родные Ильи Петрова ищут донора, переболевшего вирусной инфекцией.

Уточняется, что донором может стать мужчина от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, с группой крови II (+). У донора также не должно быть хронических заболеваний и операций, после лечения должно пройти не меньше 14 дней.

С предложением о помощи и консультацией можно звонить в любое время по телефону: +79213812354.

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 24 женщины и 30 мужчин.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: коронавирус, культура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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