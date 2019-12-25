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В Петербурге от коронавируса скончались 24 женщины и 30 мужчин
Сегодня, 12:08
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nastya960

В Петербурге от коронавируса скончались 24 женщины и 30 мужчин

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Умершим было от 45 до 95 лет.

В Петербурге 16 июня зарегистрировано 54 смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 15 заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 39 на основе медицинских свидетельств о смерти. Об этом сообщил Комздрав Петербурга. 

Среди умерших – 30 мужчин от 45 до 92 лет и 24 женщины от 53 до 95 лет. Основное заболевание, которое привело к смерти – двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Также пациенты имели ряд хронических заболеваний. Среди них: сахарный диабет, пиелонефрит, хроническая обструктивная болезнь легких, гастрит, онкология, гипертония. 

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, смерти от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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