В Петербурге от коронавируса скончались 24 женщины и 30 мужчин

Умершим было от 45 до 95 лет.

В Петербурге 16 июня зарегистрировано 54 смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 15 заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 39 на основе медицинских свидетельств о смерти. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Среди умерших – 30 мужчин от 45 до 92 лет и 24 женщины от 53 до 95 лет. Основное заболевание, которое привело к смерти – двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Также пациенты имели ряд хронических заболеваний. Среди них: сахарный диабет, пиелонефрит, хроническая обструктивная болезнь легких, гастрит, онкология, гипертония.

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