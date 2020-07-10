От "Волковской" 17-летнюю девочку с передозировкой забрали в реанимацию

В отношении нее завели административное производство.

У станции метро "Волковская" нашли школьницу с признаками передозировки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 1 августа в Детскую городскую больницу госпитализировали 17-летнюю девочку с острым пероральным отравлением веществом депримирующего действия. Чуть ранее ее забрали в неадекватном состоянии от станции метро "Волковская".

В настоящий момент она находится в реанимации.

Ранее в Петербурге 9-летний мальчик нашел обоих родителей мертвыми.

Фото: Piter.tv