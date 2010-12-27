От Улицы Дыбенко до Кудрово теперь можно проехать по социальному билету

Социальный билет включает в себя 120 точек, среди которых – отделения «Почты России» и автостанции.

На маршруте между станцией метро "Улица Дыбенко" и Кудрово начал действовать единый социальный проездной билет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Транспорт с надписью "Социальный" следует по маршруту 492А от Пражской улицы до Европейского проспекта и до проспекта Строителей. Также изменился маршрут 596А: автобусы ЛИАЗ будут проходить по Европейскому проспекту, а ПАЗы пройдут по Пражской улице и по проспекту Строителей.

На этих маршрутах также продолжает действовать "Подорожник".

Социальный билет дает право льготного проезда федеральным льготникам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, лицам, сопровождающим инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

Ранее мы сообщали, что с 1 августа повысится стоимость проезда в Гатчинских автобусах.

Фото: pixabay.com