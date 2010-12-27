Ездить в Гатчинских автобусах станет дороже

Проезд будет составлять 30 рублей.

На основании постановления администрации Гатчинского муниципального района, в городе повышается стоимость проезда на городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Стоимость проезда на автобусах по Гатчине изменится с 1 августа. Теперь по муниципальным автобусным маршрутам на территории МО "Город Гатчина" №№ 3, 4, 7, 8, 21, 22, 27, 28, 29 в размере можно будет проехать за 30 руб.

В Санкт-Петербурге стоимость проезда на наземном транспорте - 40 рублей, метро - 45 рублей. Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2018 году не будет меняться.

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